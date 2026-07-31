Шесть организаторов подпольного казино на Колонтай предстанут перед судом

Казино работало несколько месяцев. Фото: ГСУ СК России по Петербургу

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении шести человек, организовавших нелегальное казино. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, с ноября 2025 года по январь 2026 года группа арендовала квартиру на улице Колонтай. Там установили 24 компьютера и 15 игровых автоматов, через которые проводили азартные игры. Доход от нелегальной деятельности составил не менее 163 тысяч рублей.

- Противоправную деятельность пресекли сотрудники следственного отдела по Невскому району. Им удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 171.2 УК РФ - незаконные организация и проведение азартных игр. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.