Петербург сохранил свою красоту и величие. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал, что во время июньской поездки в Петербург не ожидал увидеть последствия атак в таком утонченном и прекрасном городе. Об этом пишет РИА Новости.

Кук приезжал в северную столицу во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.

- Последствия удара были видны из окна Эрмитажа. Я не ожидал увидеть подобного в таком городе, - признался Кук.

Несмотря на это, глава комиссии высоко оценил состояние городских зданий и общую атмосферу северной столицы. По его словам, город выглядит прекраснее, чем когда-либо. Он отметил, что Петербург сохранил свою красоту и величие.

Кук стал первым официальным представителем США на ПМЭФ за последние несколько лет. Его визит в Петербург прошел в рамках форума.