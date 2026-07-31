Психолог назвал способ, как вычислить стукача среди коллег в офисе

Психолог назвал способ вычислить стукача на работе. Фото: Дарья ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, как вычислить стукача среди коллег на работе. В интервью изданию «Абзац» эксперт рассказал, что такие люди выделяются тем, что всегда хотят выслужиться перед начальством и казаться максимально полезным. Например, при удобном моменте бегают к руководству пожаловаться на чье-то опоздание. Вопрос в том, как вести себя с таким человеком, чтобы он не донес до босса какие-то сплетни или инсайды?

- Со стукачом следует вести себя спокойно. Не откровенничайте с таким человеком. Проблема такого работника в том, что он не подставит плечо, не поможет решить возникшую проблему, восстановить справедливость – он сразу понесет это наверх. Ему важно выглядеть полезным перед начальником, - цитируют психолога в «Абзаце».

Но важно отделять стукачество от рабочей ответственности. Если сотрудник доложил руководству о фактах воровства, угрозах или критических ошибках, то это его обязанность.