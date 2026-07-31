Прокуратура требуют закрыть нелегальный хостел на Васильевском острове

Владельцы сдавали места в квартире без оформления и необходимых разрешений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нелегальный хостел нашли на 6-й линии Васильевского острова. Он работал прямо в жилой квартире. Теперь прокуратура Петербурга требует его закрыть.

- О незаконном бизнесе стало известно после того, как в июне в помещении произошел пожар. Прокуратура провела проверку и выяснила, что владельцы сдавали места в квартире без оформления и необходимых разрешений, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Гостям предлагали койко-место по разным ценам. В восьмиместной комнате можно было переночевать за 450 рублей в сутки, в шестиместной - за 500, в четырехместной - за 550. Также сдавали семейную комнату на четверых. Постояльцам обещали душ, сейф для вещей, интернет и кухню. В список услуг входили уборка номеров, меблировка, питание, вызов такси и прачечная.

Прокуратура направила в суд иск с требованием закрыть хостел. Ведомство настаивает на прекращении нелегальной деятельности.