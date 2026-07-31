Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 9:44

Петербуржец притворялся донором крови, за что ответит перед судом

Мужчина хотел получить оплачиваемые выходные
Регина МАРИНЕЦ
Общая сумма ущерба для работодателя составила более 27 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба для работодателя составила более 27 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

42-летний житель Фрунзенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В июле 2024 года он предоставил работодателю четыре поддельные медицинские справки о сдаче крови. На основании этих документов ему дали оплачиваемые выходные дни, - уточнили в прокуратуре.

Проверка показала, что кровь мужчина на самом деле не сдавал. Общая сумма ущерба для работодателя составила более 27 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину и пояснил, что просто устал и хотел отдохнуть, а положенный отпуск по графику был еще не скоро.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество с использованием служебного положения.