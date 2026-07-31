Петербуржец притворялся донором крови, за что ответит перед судом

Общая сумма ущерба для работодателя составила более 27 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

42-летний житель Фрунзенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В июле 2024 года он предоставил работодателю четыре поддельные медицинские справки о сдаче крови. На основании этих документов ему дали оплачиваемые выходные дни, - уточнили в прокуратуре.

Проверка показала, что кровь мужчина на самом деле не сдавал. Общая сумма ущерба для работодателя составила более 27 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину и пояснил, что просто устал и хотел отдохнуть, а положенный отпуск по графику был еще не скоро.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество с использованием служебного положения.