Завершены поиски молодой россиянки, пропавшей в Белграде после похода в клуб

Девушку искали несколько дней. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Поиски 27-летней жительницы Петербурга Людмилы, пропавшей в Белграде, остановлены. Об этом сообщила ее подруга Дарья в соцсетях 31 июля. Причины прекращения поисков пока неизвестны.

- Вся информация о Людмиле будет опубликована позже, - следует из сообщения подруги.

Людмила перестала выходить на связь вечером 25 июля. Она собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула и написала об этом Дарье. Последнее сообщение Людмила отправила около 23:00. Была ли она в клубе - неизвестно, домой она не вернулась и на звонки не отвечала.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, вес около 55 килограммов. У нее длинные светлые волосы, пирсинг в носу и несколько татуировок: две змеи на левом бедре, крупная каллиграфическая надпись на правой голени, японский рисунок на плечах и мелкие тату. В день исчезновения, предположительно, была одета в черные леггинсы или одежду светлых тонов.