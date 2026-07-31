24-летнего педофила из Ленобласти будут судить за съемку порно с подростками

Педофила из Ленобласти осудят за съемку порно с подростками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ленобласти, снимавшего порно с подростками, передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по 47 региону. Оказалось, у мужчины целый букет из статей УК РФ. Ему вменили развращение, насильственные действия, понуждение к сексу, нарушение неприкосновенности частной жизни, а также изготовление порнографии. В деле как минимум 17 эпизодов.

- Обвиняемый не только насиловал несовершеннолетних, но и снимал их на фото и видео. Файлы он хранил на своем мобильном телефоне. На время следствия мужчину отправили в СИЗО. Собраны все необходимые доказательства. Дело вскоре направят в суд с утвержденным обвинительным заключением, - передали в ведомстве.

Добавим, что с таким набором статей педофилу вполне может грозить до 25 лет лишения свободы.