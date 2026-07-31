В России предложили ввести налоговый вычет для молодых семей без своего жилья

Для семей без жилья предложили ввести налоговый вычет за аренду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России может появиться налоговый вычет для молодых семей, снимающих квартиру. О такой инициативе в беседе с изданием «Абзац» рассказал депутат Госдумы Николай Новичков, пообещав проработать предложение до конца сентября.

- Аренда жилья стала неотъемлемой частью жизни для многих молодых семей. Государству было бы несправедливо заботиться о гражданах только после приобретения ими собственной квартиры, поэтому предлагается рассмотреть возможность вычета для арендаторов, у которых пока нет своего жилья, - сказал он

При этом депутат подчеркнул, что важность идеи не означает необходимости спешки. Он отметил, что вычет для съемщиков может создать риски. Собственники жилья могут использовать это как повод для повышения арендной платы или отказа от официального оформления договора. В результате благая мера способна обернуться удорожанием аренды и ростом числа конфликтов. Парламентарий добавил, что такой сценарий недопустим. Прежде всего необходимо детально просчитать, кто именно сможет претендовать на вычет, какой объем поддержки потребуется в разных регионах и, главное, как гарантировать, что помощь получит именно молодая семья, а не арендодатель, получивший дополнительный стимул поднять цену. Депутат пообещал, что проработает эту идею, тем более что время до нового созыва пока есть.