Реагент разрушает загрязнения и связывает их в крупные хлопья. Фото: t.me/snkropachev

В Петербурге протестировали новый реагент для очистки воды из подземных источников - «Феррат натрия». Его разработали ученые Политехнического университета. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев.

Оно сочетает в себе функции мощного окислителя, коагулянта и флокулянта. Проще говоря, реагент разрушает загрязнения и связывает их в крупные хлопья, которые легко удалить из воды. При этом вещество абсолютно нетоксично и после работы превращается в обычный гидроксид железа, не оставляя вредных побочных продуктов.

- Обычно, говоря о водоснабжении Петербурга, вспоминают Неву. Из нее поступает 98% воды, но остаются еще 2%, которые добывают из подземных источников. Многие думают, что такая вода не нуждается в очистке, но это не так. В ней могут содержаться железо, марганец, органика и фториды, - пояснил Кропачев в своем telegram-канале.

На днях в лаборатории Водоканала прошла апробация новинки. Специалисты проверяли, как «Феррат натрия» справится с подземной водой сложного состава. За экспериментом следили технологи Водоканала и приглашенные эксперты.

Первые лабораторные тесты признали многообещающими. Реагент показал способность комплексно и безопасно очищать сложную воду. Он может заменить целый каскад химических веществ. Теперь предстоят более масштабные исследования для внедрения технологии на объектах водоснабжения.