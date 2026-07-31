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НовостиОбщество31 июля 2026 11:04

В России предложили переименовать чизкейк

С такой инициативой выступили в рамках борьбы с англицизмами
Александр ДЫБИН
Чизкейку потребовали дать другое имя.

Чизкейку потребовали дать другое имя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о необходимости заменить название десерта «чизкейк» на отечественное «буденовец». Такое предложение политик сделал в беседе с изданием «Абзац».

- Небольшая корректировка формы придаст десерту патриотический образ. Для удобства посетителей он рекомендует временно указывать в меню старое название в скобках, чтобы люди понимали, что именно они заказывают, - заявил он.

Политик подробно описал свое видение нового десерта. Форму нужно изменить и сделать сверху возвышенный бугорок из клубники или черешни, чтобы в профиль блюдо стало похоже на буденовца на коне. В меню общепита можно писать «буденовец (бывший чизкейк)», чтобы сохранить информированность покупателей.