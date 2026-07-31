Пропавшая в Белграде петербурженка может находиться на складе

Россиянка пропала 25 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, где может находиться пропавшая в Белграде 27-летняя жительница Петербурга. Об этом сообщает 78.ru. Несколько дней назад Людмила без вести исчезла.

По данным издания, не исключено, что девушка может находиться на одном из заброшенных складов неподалеку от ночного клуба, где ее видели в последний раз. Предварительно, именно оттуда ее могли увезти. Сейчас поиски россиянки приостановлены.

Известно, что петербурженка приехала в Сербию как туристка и не работала в стране.

По информации местных СМИ, вечером 25 июля Людмила сообщила подруге, что собирается посетить ночной клуб в муниципалитете Палилула. Последнее сообщение она отправила около 23:00, после чего перестала выходить на связь.

Родственники пропавшей обратились в российское консульство, однако, по их словам, там сообщили, что официальное заявление об исчезновении смогут принять только спустя неделю после пропажи человека.

Обстоятельства исчезновения россиянки продолжают выясняться. Информация о ее местонахождении пока не поступала.