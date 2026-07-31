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НовостиОбщество31 июля 2026 11:15

HR-специалист Лоикова объяснила, почему зумеры увольняются из офисов

Люди ищут более «крафтовую» работу
Александр ДЫБИН
Молодежь уходит из офисов.

Молодежь уходит из офисов.

Представители поколения зумеров все чаще предпочитают офисной работе традиционные ремесла, включая кузнечное дело, гончарное мастерство и ювелирное искусство. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

- Современная молодежь высоко ценит уникальность изделий. В условиях активного импортозамещения и дефицита кадров это создает благоприятную среду для развития частных мастерских и артелей, - сказала эксперт.

Лоикова подробно описала текущую ситуацию на рынке. Зафиксирован устойчивый спрос на крафтовые товары, сделанные вручную. Например, в Краснодарском крае потребность в гончарах увеличилась в 2,4 раза. Также набирают популярность бондари, изготавливающие бочки для виноделия, и стеклодувы, создающие авторские украшения с зарплатой до 150 тысяч рублей. Мастера по дереву, швеи и ювелиры сейчас находятся на пике востребованности. Согласно опросам, 74% россиян теперь считают рабочие специальности престижными и хорошо оплачиваемыми. Зумеры активно популяризируют этот тренд в социальных сетях, превращая ручной труд в модное и прибыльное направление.