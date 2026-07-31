HR-специалист Лоикова объяснила, почему зумеры увольняются из офисов

Молодежь уходит из офисов.

Представители поколения зумеров все чаще предпочитают офисной работе традиционные ремесла, включая кузнечное дело, гончарное мастерство и ювелирное искусство. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

- Современная молодежь высоко ценит уникальность изделий. В условиях активного импортозамещения и дефицита кадров это создает благоприятную среду для развития частных мастерских и артелей, - сказала эксперт.

Лоикова подробно описала текущую ситуацию на рынке. Зафиксирован устойчивый спрос на крафтовые товары, сделанные вручную. Например, в Краснодарском крае потребность в гончарах увеличилась в 2,4 раза. Также набирают популярность бондари, изготавливающие бочки для виноделия, и стеклодувы, создающие авторские украшения с зарплатой до 150 тысяч рублей. Мастера по дереву, швеи и ювелиры сейчас находятся на пике востребованности. Согласно опросам, 74% россиян теперь считают рабочие специальности престижными и хорошо оплачиваемыми. Зумеры активно популяризируют этот тренд в социальных сетях, превращая ручной труд в модное и прибыльное направление.