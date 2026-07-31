Маяковского из Петербурга арестовали за приставания к девушкам в Москве

На замечания горожан он не реагировал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец Маяковский попал под арест во время путешествия в Москву. Останкинский районный суд признал однофамильца известного поэта виновным в хулиганстве – он рвал цветы с клумбы и приставал к столичным девушкам.

Одним июльским вечером 25-летний Маяковский оказался в центре Москвы, на Бутырской улице. Что именно привело его туда - неизвестно, но вел он себя странно. Сначала гость города принялся вырывать цветы с клумбы у банка, разбрасывая их по тротуару. Затем стал приставать к прохожим, в основном к девушкам, и нецензурно выражаться. На замечания горожан он не реагировал.

- Приехавшие полицейские потребовали прекратить хулиганские действия, но Маяковский их проигнорировал. В итоге его задержали и составили протокол, - уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд признал петербуржца виновным по о мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.