Россия купила у Грузии рекордный объем форели

Россия закупила у Грузии рекордный максимум форели. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия нарастила закупки форели у Грузии до исторического максимума – 1,6 млн долларов. Однако председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в беседе с URA.RU пояснил, что для внутреннего рынка эта партия незаметна.

– Грузия поставляет пресноводную форель, которая выращивается в горных водах. Объем, который Россия купила у Грузии, несущественный и ни на что не влияет, с точки зрения нашего внутреннего рынка, – отметил эксперт.

Россия сегодня на две трети обеспечивает себя форелью сама: около 120 тысяч тонн в год, в основном из Карелии и Мурманской области. Остальное импортируют из Турции, Чили, Китая и других стран. Однако рассчитывать на снижение цен не стоит. Искусственное выращивание лососевых – дорогой процесс, растут расходы на корма и энергию. К тому же рынок ориентируется на объем вылова дикой красной рыбы на Дальнем Востоке, где сейчас идет путина. Предпосылок для заморозки цен, по мнению эксперта, нет.