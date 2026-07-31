Безработица в России среди молодежи выросла на 22 процента

Безработица среди молодежи растет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В России зафиксирован парадокс: общая безработица опустилась до 2,1%, но доля молодых людей до 25 лет среди нетрудоустроенных выросла за год с 17,3% до 22%. В беседе с URA.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил причину.

– Сегодня для молодежи не очень благоприятная экономическая ситуация. Компании не набирают новый персонал, а занимаются его оптимизацией. Поэтому молодым людям, которые заканчивают высшие учебные заведения, сложно найти работу, – пояснил эксперт.

По его словам, в 50–60% вакансий требуется опыт от двух лет, которого у вчерашних выпускников просто нет. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что молодежь и сама не спешит: в отличие от людей среднего возраста, молодые соискатели могут позволить себе искать работу по душе до девяти месяцев и дольше, оставаясь под финансовой опекой старшего поколения. При этом спрос на офисные должности, которые предпочитает молодежь, падает, а компании активнее ищут сотрудников рабочих профессий.