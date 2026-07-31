Более 2 млн петербуржцев прошли диспансеризацию с начала 2026 года

Почти 2,2 миллиона жителей Петербурга прошли диспансеризацию и медосмотры в первой половине 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 2,2 миллиона жителей Петербурга, включая 673 тысячи детей, прошли диспансеризацию и медицинские осмотры в первой половине 2026 года. Всего за этот период медицинские услуги получили 2 миллиона 843 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Задача городских властей - охватить как можно больше горожан профилактическими осмотрами для раннего выявления заболеваний и сохранения здоровья. Программа «Здоровье петербуржцев» уже выполнила более половины годового плана, - отметили в пресс-службе.

В 2026 году в Петербурге планируется охватить диспансеризацией 5 миллионов 249 тысяч человек, что на 146 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Записаться на обследование можно в поликлиниках по месту жительства, работы или учёбы, через Единую справочную службу (номер 122), портал «Госуслуги», сайт «Здоровье петербуржца».

Программа диспансеризации включает профилактический осмотр, диагностику онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием терапевта и дополнительные процедуры при необходимости. Также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.