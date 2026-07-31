Более семи тысяч самозанятых получат первые выплаты по больничным с августа

У самозанятых появится возможность получать больничные выплаты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа более семи тысяч россиян, уплачивающих налог на профессиональный доход, могут получить первые пособия по временной нетрудоспособности. Об этом URA.RU рассказал президент Объединения самозанятых России Иван Литвинов.

По его словам, на апрель 2026 года добровольные взносы перечисляли 7,2 тысячи самозанятых. За месяц число участников выросло почти на четверть. Большинство выбрали страховое обеспечение в 50 тысяч рублей, остальные – 35 тысяч. Однако эксперт признает: охват пока скромный, что объяснимо для нового механизма.

– Самозанятые – неоднородная категория: многие совмещают этот налоговый режим с работой по трудовому договору, где социальные гарантии, включая оплату больничных, уже обеспечивает работодатель. Кроме того, участие в программе предполагает регулярные расходы, а право на выплату возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов, – пояснил Литвинов.

Тем не менее он видит потенциал, ведь когда участники начнут получать первые выплаты, доверие к системе может вырасти. Эксперимент по социальному страхованию самозанятых стартовал 1 января 2026 года и продлится до конца 2028-го.