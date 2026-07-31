ЦБ с октября ограничит выдачу кредитов наличными закредитованным россиянам

Закредитованным россиянам перестанут давать кредит наличными. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 октября получить кредит наличными станет заметно сложнее. Банк России ужесточил лимиты по необеспеченным потребкредитам, чтобы сдержать рост закредитованности на фоне снижения ключевой ставки, сообщает URA.RU.

Главные изменения коснутся заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Если на обслуживание кредитов уходит более половины дохода, банки смогут выдать им не более 15% от общего объема таких ссуд. Для тех, у кого нагрузка превышает 80%, лимит составит всего 1%. Как пояснил экономист Алексей Передера:

– Высокий показатель не означает автоматического отказа, но таких выдач станет значительно меньше, а отбор заявок – строже.

По оценкам аналитиков, доля отказов по потребкредитам может вырасти до 80-85%. Банки будут чаще предлагать меньшую сумму, чтобы уложиться в допустимый уровень нагрузки, а длинные кредиты от пяти лет станут практически недоступны. Часть заемщиков может уйти в МФО, но и там регулятор ужесточил требования.