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НовостиОбщество31 июля 2026 12:15

ЦБ с октября ограничит выдачу кредитов наличными закредитованным россиянам

Новые лимиты затронут тех, кто тратит на выплаты по займам больше половины дохода
Дарья ЧАУС
Закредитованным россиянам перестанут давать кредит наличными.

Закредитованным россиянам перестанут давать кредит наличными.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 октября получить кредит наличными станет заметно сложнее. Банк России ужесточил лимиты по необеспеченным потребкредитам, чтобы сдержать рост закредитованности на фоне снижения ключевой ставки, сообщает URA.RU.

Главные изменения коснутся заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Если на обслуживание кредитов уходит более половины дохода, банки смогут выдать им не более 15% от общего объема таких ссуд. Для тех, у кого нагрузка превышает 80%, лимит составит всего 1%. Как пояснил экономист Алексей Передера:

– Высокий показатель не означает автоматического отказа, но таких выдач станет значительно меньше, а отбор заявок – строже.

По оценкам аналитиков, доля отказов по потребкредитам может вырасти до 80-85%. Банки будут чаще предлагать меньшую сумму, чтобы уложиться в допустимый уровень нагрузки, а длинные кредиты от пяти лет станут практически недоступны. Часть заемщиков может уйти в МФО, но и там регулятор ужесточил требования.