Эксперт Сафиуллина рассказала, кому повысят зарплаты до конца 2026 года

Значительное повышение зарплат коснется только незаменимых сотрудников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рост зарплат в России становится избирательным. Как сообщает URA.RU, компании отказываются от повышения окладов всем подряд и сосредотачиваются на ключевых специалистах.

Директор по персоналу крупного негосударственного пенсионного фонда Дина Сафиуллина отмечает, что тренд 2026 года – это отказ от массовых пересмотров. Около 80% работодателей все же запланировали индексацию, но она лишь перекроет инфляцию.

– Около 80% работодателей планируют индексацию в пределах 10-12%, но в большинстве случаев это станет компенсацией инфляции, а не реальным ростом доходов, – пояснила она.

Генеральный директор сервиса по поиску работы Екатерина Агаева добавляет, что заметную прибавку получат только те, кого сложно заменить: логисты, производственники, инженеры и квалифицированные рабочие. При смене работы их доход может вырасти на 15-25%. Административному персоналу, начинающим офисным сотрудникам и бухгалтерам, напротив, стоит готовиться к стагнации или даже снижению окладов. Рынок охлаждается, и бизнес платит только за результат.