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НовостиОбщество31 июля 2026 12:22

Эксперт Сафиуллина рассказала, кому повысят зарплаты до конца 2026 года

Массовых индексаций больше не будет, так как работодатели переходят на точечные повышения для удержания ценных сотрудников
Дарья ЧАУС
Значительное повышение зарплат коснется только незаменимых сотрудников.

Значительное повышение зарплат коснется только незаменимых сотрудников.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рост зарплат в России становится избирательным. Как сообщает URA.RU, компании отказываются от повышения окладов всем подряд и сосредотачиваются на ключевых специалистах.

Директор по персоналу крупного негосударственного пенсионного фонда Дина Сафиуллина отмечает, что тренд 2026 года – это отказ от массовых пересмотров. Около 80% работодателей все же запланировали индексацию, но она лишь перекроет инфляцию.

– Около 80% работодателей планируют индексацию в пределах 10-12%, но в большинстве случаев это станет компенсацией инфляции, а не реальным ростом доходов, – пояснила она.

Генеральный директор сервиса по поиску работы Екатерина Агаева добавляет, что заметную прибавку получат только те, кого сложно заменить: логисты, производственники, инженеры и квалифицированные рабочие. При смене работы их доход может вырасти на 15-25%. Административному персоналу, начинающим офисным сотрудникам и бухгалтерам, напротив, стоит готовиться к стагнации или даже снижению окладов. Рынок охлаждается, и бизнес платит только за результат.