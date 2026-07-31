Двух наркоторговцев с крупной партией психостимуляторов задержали в Петербурге

Возбуждено уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом пишет Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

- Обыск прошел в квартире 34-летнего задержанного на проспекте Королева. Там нашли 295 граммов запрещенного препарата, электронные весы и упаковочный материал для фасовки, - пишет издание.

Второго задержанного - 38-летнего мужчину - остановили на улице. При личном досмотре у него нашли три пакетика с наркотиком общей массой 3,48 грамма, а в его машине «Мерседес GLE» нашли еще три свертка с психотропами.

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Второго фигуранта доставили в полицию - сейчас решается вопрос о возбуждении дела и мере пресечения. Полиция выясняет, откуда наркотики поступили в оборот, и проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.