Дрозденко внедрит бережливые технологии в музее «Прорыв блокады Ленинграда»

Александр Дрозденко поручил внедрять бережливые технологии в социальную и культурную сферы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область расширяет применение современных управленческих методик, распространяя их на социальную и культурную сферу. Как сообщает «Онлайн47», первым музеем, присоединившимся к федеральному проекту «Производительность труда», стал музей «Прорыв блокады Ленинграда».

Губернатор Александр Дрозденко пояснил, что принципы бережливого производства уже доказали свою востребованность далеко за пределами заводских цехов. Длинные очереди, неудобная навигация, избыточный документооборот напрямую влияют на впечатления посетителей, поэтому в музее оптимизируют путь как для организованных групп, так и для индивидуальных гостей.

– Тема производительности труда для меня – зона личной ответственности. Убежден, что культура бережливости должна проникать во все сферы – от промышленности до культурных учреждений. Музей «Прорыв блокады Ленинграда» – знаковый объект, и опыт, который мы здесь получим, станет важной частью этой системной работы, – обозначил Дрозденко.

Основная цель – повысить эффективность без дополнительных затрат и увеличения нагрузки на сотрудников. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».