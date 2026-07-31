Жители Ленобласти стали чаще пользоваться цифровыми сервисами

Цифровые сервисы активно входят в повседневную жизнь петербуржцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цифровая трансформация Ленинградской области набирает обороты. Итоги первого полугодия 2026 года подвели на пресс-конференции в «Интерфаксе», о чем сообщает «Онлайн47». Председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник отметил, что жители стали активнее пользоваться электронными сервисами.

– Самое главное – людям стало действительно удобно пользоваться этими инструментами, а многие услуги теперь доступны буквально в несколько кликов. При этом сокращается объем бумажного документооборота, а жители получают больше достоверной информации о своем имуществе, правах и документах, – заявил он.

Услугой записи к врачу жители воспользовались уже более 3,5 миллиона раз. Постоянными пользователями раздела «Мое здоровье» стали свыше 43 тысяч человек. Более 232 тысяч ленинградцев установили самозапрет на оформление кредитов. Электронной подписью через «Госключ» пользуются уже более 240 тысяч жителей. ИИ помогает выявлять борщевик, незаконные вырубки и свалки, а также контролировать строительство соцобъектов. Продолжается развитие связи: улучшено покрытие в 51 населенном пункте.