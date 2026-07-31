Эксперт Масленников: Рост цен на фрукты и овощи связан с ситуацией с бензином

Рост цен на сезонные фрукты и овощи эксперты связывают с ситуацией с бензином. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сезонные фрукты и овощи в этом году заметно прибавили в цене. Как сообщает «Онлайн47», арбузы подорожали на 39% по стране, дыни – на 42%. В Петербурге и Ленинградской области обычный арбуз пока можно найти за 39,9 рубля, но сорта «Черный принц» и желтый арбуз доходят до 169 рублей. Дыни «Торпеда» обходятся в 99-199 рублей, «Колхозница» – в 89-129 рублей. Болгарский перец продается за 130-150 рублей, красный и желтый – за 300 рублей. Баклажаны стоят 170-190 рублей, фермерские – до 300 рублей.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников предупредил, что основной ценовой удар еще впереди:

– Есть опасения, что дефицит топлива, который наблюдался в июне-июле, еще не передался в отпускные цены предприятий и их издержки. То есть рост цен, вызванный ситуацией с бензином, вероятно, еще предстоит в августе-сентябре.

Кроме того, осенью давление на цены окажут повышение тарифов ЖКХ на 10% с 1 октября и возможная индексация утильсбора. Эксперт добавил, что пока сложно прогнозировать точные цифры, но режим ожидания скоро сменится реальными чеками.