Юрист Манько рассказал об опасности кредита на медицинские процедуры

Юрист предупредил об опасности кредита на обследование. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне, оформившие кредит после бесплатного обследования позвоночника в частном медицинском центре, могут отказаться от него в течение четырех или 48 часов. Такую рекомендацию в беседе с изданием «Абзац» дал юрист Александр Манько.

- Существуют механизмы защиты прав потребителей, которые позволяют расторгнуть навязанный договор и вернуть средства в течение так называемого периода охлаждения, - объяснил юрист.

Манько описал классическую схему. Клиент приходит на бесплатное обследование, а уже через час покидает клинику с кредитными обязательствами, сумма которых может достигать от 300 тысяч рублей. Юрист призвал не паниковать и напомнил, что договор можно расторгнуть. Период охлаждения составляет четыре часа для кредитов до 200 тысяч рублей и 48 часов для более крупных сумм.

Эксперт также отметил, что закон «О защите прав потребителей» позволяет отказаться от услуги, компенсировав только фактические расходы исполнителя. На практике в первый день обращения эти расходы, как правило, равны нулю.

Юрист рекомендовал подать заявление об отказе от кредита в банк и заявление о расторжении договора в клинику. В случае отказа в возврате средств он посоветовал обращаться в Роспотребнадзор или в суд.