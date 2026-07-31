В Ленобласти и Петербурге открывают ясельные группы для детей до года

В Петербурге появился спрос на ясельные группы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Выборге и Санкт-Петербурге к сентябрю откроют ясли для детей от полугода и старше. Как сообщает «Онлайн47», уже поступило 81 заявление от родителей, желающих отдать младенцев в такие группы. Спрос на места для детей до двух лет в Смольном оценивают в плюс 10%.

Однако в Ленинградской области история пока скорее точечная. Председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Заксобрания Ленобласти Марина Левченко пояснила, что большого ажиотажа в районах не фиксируют.

– Какого-то большого запроса в районах на создание подобных групп мы пока не наблюдали. Это скорее частные случаи. Но поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации, мы тоже обязаны, – отметила она.

Психологи советуют родителям не испытывать чувство вины, но предупреждают: группы не должны быть перегружены. Врачи напоминают, что вопрос с питанием и вскармливанием до года тоже требует особого подхода.