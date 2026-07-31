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НовостиОбщество31 июля 2026 12:45

Диетолог Русакова предупредила об опасностях недожаренного шашлыка

В сыром мясе могут скрываться сальмонелла, токсоплазмоз и трихинеллез
Александр ДЫБИН
Врач рассказала об опасности недожаренного шашлыка.

Врач рассказала об опасности недожаренного шашлыка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недожаренный шашлык может стать причиной бактериальных, вирусных и паразитарных заболеваний, поражающих мозг, глаза (вплоть до слепоты) и легкие, а также спровоцировать острые кишечные инфекции. Об этом в беседе с изданием «Абзац» предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

- Недоготовленная говядина и свинина могут содержать опасные бактерии, включая сальмонеллу, листерию и кишечную палочку, - отметила эксперт.

Особую угрозу эти патогены представляют для беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, мясо может быть заражено паразитарными инфекциями, такими как токсоплазмоз, который часто протекает бессимптомно и поражает мозг, глаза и легкие. Для свинины характерен трихинеллез, вызывающий лихорадку, мышечные боли и отеки. При недостаточной термической обработке также возможны норовирусы и ротавирусы, приводящие к острым кишечным расстройствам.

Русакова отметила, что и свинина, и говядина могут содержать патогены из-за нарушений условий хранения и обработки. Для минимизации рисков врач рекомендует покупать мясо в проверенных магазинах и требовать сертификаты качества, соблюдать гигиену при мариновании и приготовлении, а также проверять температуру мяса с помощью термощупа. Диетолог также напомнила о необходимости незамедлительного обращения к врачу при появлении таких симптомов, как тошнота, диарея и лихорадка.