Россияне готовы переплачивать за добрососедство

Выбор соседей становится важным критерием при выборе квартиры у россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хорошие соседи становятся все более важным критерием при выборе жилья. Как сообщает «Онлайн47», 66% россиян хотя бы раз задумывались о переезде именно из-за соседей. Каждый седьмой (14%) уже осуществил этот шаг, а еще 52% всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны своим соседским окружением лишь около трети опрошенных.

Ради комфортной атмосферы 58% респондентов готовы платить больше. При этом 20% назвали это принципиальным условием, а 38% согласны на доплату в разумных пределах. Коммерческий директор Виктория Лесникова подтвердила, что запрос на рынке меняется: на первый план выходят доверие и общие ценности жильцов.

– Покупатели все чаще воспринимают жилой комплекс как пространство для общения и формирования комфортной социальной среды, – пояснила она.

Чаще всего с соседями знакомятся во дворах и прогулочных зонах (44%), на совместных мероприятиях (28%), а 14% заинтересованы в соседских центрах. Эксперты отмечают, что запрос на добрососедство становится устойчивым критерием выбора жилья.