Петербуржцы стали тщательнее проверять работодателей после неудачного опыта

Важным критерием в поиске работы стали адекватные условия труда, которые теперь соискатели проверяют заранее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Почти каждый второй житель Ленинградской области, сменивший работу, сталкивается с тем, что реальные условия не соответствуют тому, что обсуждалось на собеседовании. Как сообщает «Онлайн47», 44% респондентов признались, что после трудоустройства их ожидания не оправдались. Среди главных разочарований – уровень зарплаты и бонусов (20%), объем нагрузки (15%), график и переработки (12%), а также реальные должностные обязанности (10%).

Согласно опросу, 64% работников хотя бы раз увольнялись в первые полгода после трудоустройства. При этом 64% понимают, что не задержатся в компании, уже в первый месяц, каждый четвертый – в первую неделю, а 10% – в первый же день. В 87% случаев сотрудники уходят по собственному желанию.

Генеральный директор сервиса по поиску работы и оценке работодателей Борис Курбатов пояснил, что такой опыт сильно меняет поведение кандидатов:

– После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения.

В итоге 53% соискателей хотели бы заранее знакомиться с честными отзывами сотрудников, 36% – увидеть, как проходит обычный рабочий день, а 32% – получить более подробное описание будущих обязанностей.