Искусственный интеллект помогает врачам в регионах экономить время

Искусственный интеллект постепенно внедряется в медицину и экономит врачам время. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект в российской медицине перестает быть просто экспериментом и становится рабочим инструментом. Особенно это заметно в регионах с нехваткой специалистов и большой удаленностью населенных пунктов. Интернет-технолог Владимир Курков рассказал «ФедералПресс», где нейросети уже приносят реальную пользу.

– Сегодня искусственный интеллект и телемедицина в России постепенно переходят из формата отдельных экспериментов в полноценный рабочий инструмент системы здравоохранения. Особенно заметно это в регионах, где нагрузка на первичное звено сочетается с нехваткой специалистов, – пояснил он.

Например, в Свердловской области ИИ за год обработал больше миллиона снимков грудной клетки и выявил около 44 тысяч патологий. Технология подключена к 160 медучреждениям и экономит врачам до трети времени на обработку исследований. На Камчатке развивают «Цифровую клинику», где жители отдаленных районов могут получить консультации узких специалистов дистанционно.

При этом речь не идет о замене врача: нейросеть помогает быстрее анализировать данные и автоматизирует рутину. Главное, по словам эксперта, – не внедрять технологии ради галочки, а делать так, чтобы они реально повышали качество и доступность помощи.