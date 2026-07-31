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НовостиПроисшествия31 июля 2026 14:33

Geely пытался обогнать автомобиль и задавил двух пешеходов на дороге в Ленобласти

Автомобиль сбил нетрезвую пару, которая скончалась на месте
Маргарита СУРИНА
Сам водитель оказался в больнице.

Сам водитель оказался в больнице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Geely пытался обогнать автомобиль и задавил двух пешеходов на дороге в Ленобласти. Авария произошла 30 июля в 23:45 на четвертом километре автодороги «Подъезд к пос. Смирново». Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 46-летний водитель автомобиля Geely Coolray выполнял обгон с нарушением правил дорожного движения и сбил двух пешеходов - мужчину и женщину, которые находились на проезжей части.

- Оба пешехода были пьяны. В результате полученных травм они скончались на месте происшествия, - отметили в пресс-службе ведомства.

Личности погибших устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Водитель после аварии был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.