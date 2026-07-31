Ветераны СВО из Петербурга завоевали семь медалей на «Кубке Защитников Отечества»

В Выборге завершился турнир «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО СЗФО. Фото: gov.spb.ru

В Выборге завершился турнир «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции СЗФО. Более 120 участников, включая команду из Петербурга, завоевали семь наград. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов также отметил силу духа и мужество петербуржцев.

- В рамках приоритета «Здоровье петербуржцев» мы будем и дальше создавать все условия для занятий адаптивным спортом, чтобы как можно больше ветеранов могли найти себя, восстановить силы и уверенность, - рассказал Александр Беглов.

Команда из Петербурга завоевала серебро в волейболе сидя. Так, ветераны СВО Алексей Падалко и Игорь Виноградов взяли серебро и бронзу в метании ножа, Никита Мурзаков - серебро в настольном теннисе, Андрей Шмелев - серебро в пулевой стрельбе, Александр Шапошников - серебро в стрельбе из лука, Евгений Куштинов - бронзу.

Соревнования включали пулевую стрельбу, стрельбу из лука, жим лёжа, настольный теннис, настольный теннис для слепых, метание ножа, волейбол сидя и греблю на ялах. Впервые были соревнования по кибатлетике.

Для спортсменов прошли паралимпийский урок и мастер-классы от российских сборных. Петербург лидирует в России по развитию адаптивного спорта. Также, в Приморском районе открыт крупнейший в стране Центр адаптивной физкультуры и спорта.