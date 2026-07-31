В Петербурге прошел товарищеский матч между командами государственной и муниципальной власти

На Малой арене «Петровского» состоялся товарищеский футбольный матч. Фото: assembly.spb.ru

На Малой арене «Петровского» состоялся товарищеский футбольный матч между Правительством Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления. Мероприятие было организовано в память о погибшем депутате Невского округа Павле Кочанжи. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа Петербурга.

- Моя деятельность начиналась в органах местного самоуправления: я был депутатом муниципального образования поселка Солнечное. И я хорошо понимаю, что муниципальная власть - корневая система всей власти в нашей стране. И очень важно, что все, кто принимает участие в этом матче, являются одной большой командой Петербурга, - сказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

В игре приняли участие Александр Бельский, депутаты Всеволод Беликов, Дмитрий Дмитриев, Павел Крупник, представители исполнительной власти и муниципалитетов. Александр Бельский играл за обе команды.

Матч завершился со счетом 6:4 в пользу Правительства Санкт-Петербурга.

Павел Кочанжи был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, а в 2022 году стал депутатом Совета округа, а с октября 2022 года участвовал в СВО, где погиб 14 августа 2023 года. За свои заслуги он был посмертно награжден Орденом Мужества после трагической гибели 14 августа 2023 года.