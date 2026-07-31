Критик Соседов сравнил появившуюся на фестивале в Юрмале Пугачеву с каракатицей

Алла Пугачева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Соседов не остался в стороне от обсуждения Аллы Пугачевой, которая приехала на фестиваль в Юрмалу. Музыкальный критик не стеснялся в высказываниях и даже сравнил певицу почему-то с каракатицей. Соседов убежден, что Пугачева делает все, чтобы удержаться на музыкальном олимпе.

- Она же похожа на каракатицу! - заявил в разговоре с Общественной службой новостей Сергей. - Она сильно постарела, и ее попытки молодиться только усугубляют ситуацию. Но как бы Пугачева сейчас не изворачивалась, славу свою былую она уже не вернет. Мне жаль, до чего она опустилась.

Соседов считает, что если раньше Пугачева брала талантом и харизмой, то сейчас все, что о ней пишут - это новости в желтых газетах. - И ее выставляют не в лучшем свете, - сказал Соседов и добавил, что принципиально не слушает новые релизы Аллы Пугачевой, так как она уже «не способна выпустить хоть что-то достойное».