Косметолог Мухина объяснила, за счет чего Басков помолодел на 15 лет

Николай Басков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новый образ Николая Баскова заставил взвизгнуть его поклонниц. Артист, отметили его фанаты в соцсетях, будто помолодел на несколько лет. Некоторые комментаторы тут же предположили, что Николай, скорее всего, побывал в кабинете пластического хирурга. Но давайте спросим у специалистов, в чем секрет красоты Николая Баскова! Так, врач-косметолог Марият Мухина предполагает, что преображение артиста напрямую связано с похудением. Ведь известно, когда уходят килограммы, лицо тоже меняется.

- Ключевой фактор преображения артиста - серьезное снижение массы тела. Дело в том, что при возникновении дефицита подкожно-жировой прослойки, обнажается истинная архитектура тканей: может образоваться кожный излишек, наметиться птоз щек, углубиться носогубный рельеф, - объяснила Общественная службе новостей Мухина. - Но нельзя исключать, что Николай для фиксации достигнутого эффекта все-таки посещал косметолога, который ему провел RF-лифтинг и лазерную коррекцию. Эти методики как раз направлены на активацию коллагеногенеза, выравнивание микрорельефа и повышение эластичности. Такие техники вполне позволили бы артисту помолодеть лет на 10–15.

Врач-косметолог Мухина, резюмировав, отметила, что в совокупности разные аппаратные процедуры могут улучшить внешность и омолодить человека без применения сложных операций.