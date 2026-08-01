В Петербурге провели миграционный рейд на стройках

Регулярный рейд по задержанию мигрантов провели в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рейды на стройках в Ленобласти уже стали делом привычным, но каждый раз находятся те, кто пытается испытать судьбу и скрыться бегством. Вот и в Новоселье полицейским снова пришлось организовывать погоню, правда, на этот раз все закончилось без шансов для нарушителей.

В Ломоносовском районе Ленобласти сотрудники полиции проверили три стройгородка. Документы проверили у 576 человек, 544 из них – иностранцы. Часть рабочих при виде полицейских бросилась в лес, но силовики заранее организовали оцепление и задержали беглецов. Около 20 человек доставили в дежурную часть.

В пресс-службе регионального Главка полиции подчеркнули:

– Подобные оперативно-профилактические мероприятия находятся на постоянном контроле руководства и будут проводиться на регулярной основе.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ – за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Им грозят штрафы, а в ряде случаев – выдворение за пределы страны.