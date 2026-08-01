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НовостиПроисшествия1 августа 2026 6:43

В Петербурге произошло ножевое ранение в кафе на Будапештской улице

Пострадавший в тяжелом состоянии, подозреваемого задержали по горячим следам
Дарья ЧАУС
Мужчина напал на посетителя прямо в кафе и оставил ему ножевое ранение.

Мужчина напал на посетителя прямо в кафе и оставил ему ножевое ранение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер 31 июля в одном из кафе на Будапештской улице закончился поножовщиной. Около девяти вечера между посетителями вспыхнул конфликт. Один из участников ссоры схватился за нож и ударил оппонента в шею. Очевидцы немедленно вызвали полицию.

Наряд прибыл оперативно и задержал подозреваемого прямо у соседнего дома. Им оказался 51-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– В отношении агрессора составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ, он помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если силовики переквалифицируют дело на уголовную статью, мужчине может грозить реальный срок. Пока же он находится под стражей, а полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.