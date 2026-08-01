В Петербурге задержали курьершу, забравшую у пенсионерки 1,5 миллиона рублей

Пенсионерка поверила мошенникам и отдала 1,5 миллиона рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Телефонные мошенники снова оставили петербургскую пенсионерку без сбережений, но на этот раз курьер не успел уйти далеко. 77-летней жительнице Приморского района с 23 по 24 июля звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных структур и убедили, что деньги нужно срочно "декларировать". Пожилая женщина поверила и передала незнакомке у своего дома 1,5 миллиона рублей.

Осознав обман, пенсионерка обратилась в полицию. Сыщики быстро вычислили курьершу и 30 июля задержали ее у дома 36 по Дунайскому проспекту. Ей оказалась 30-летняя безработная жительница Пермского края.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленница задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

За мошенничество в особо крупном размере женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Пока она находится под стражей, следователи выясняют, были ли у нее сообщники.