Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам почти 2,6 млн рублей за четыре раза

Под видом структур мошенники выманили у пенсионера 2,5 миллиона рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Выборгском районе телефонные аферисты неделю обрабатывали пенсионера и в итоге оставили его без крупной суммы. С 9 по 16 июля 74-летнему мужчине звонили неизвестные, представлялись сотрудниками спецслужб и убеждали, что накопления нужно срочно проверить. Пожилой человек четыре раза передавал курьеру деньги прямо у дома и в общей сложности лишился 2 596 000 рублей.

Сыщики быстро вычислили подозреваемого и 30 июля задержали его у дома на проспекте Тореза. Им оказался 28-летний безработный житель Оренбургской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За мошенничество в особо крупном размере фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Похоже, курьерская подработка обернулась для него реальным сроком.