В Ленобласти пенсионер сжег свой дом, пытаясь сжечь мусор на веранде

Пенсионер хотел поджечь мусор, но неудачная попытка лишила его дома. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Житель деревни Хамонтово Волховского района решил не выносить мусор из дома, за что поплатился крышей над головой. 24 июля около половины десятого вечера 66-летний мужчина поджег скопившиеся отходы прямо на веранде собственного дома. Огонь быстро перекинулся на постройку, и в результате дом выгорел полностью. Материальный ущерб оценили в 1 000 000 рублей.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали хозяина. Выяснилось, что пенсионер ранее уже имел проблемы с законом. Теперь ему предстоит ответить за неудачную попытку избавиться от мусора.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По статье за умышленное уничтожение имущества путем поджога мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока же он задержан, а полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.