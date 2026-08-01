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НовостиПроисшествия1 августа 2026 7:09

В Ленобласти пенсионер сжег свой дом, пытаясь сжечь мусор на веранде

Ущерб составил миллион рублей
Дарья ЧАУС
Пенсионер хотел поджечь мусор, но неудачная попытка лишила его дома.

Пенсионер хотел поджечь мусор, но неудачная попытка лишила его дома.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Житель деревни Хамонтово Волховского района решил не выносить мусор из дома, за что поплатился крышей над головой. 24 июля около половины десятого вечера 66-летний мужчина поджег скопившиеся отходы прямо на веранде собственного дома. Огонь быстро перекинулся на постройку, и в результате дом выгорел полностью. Материальный ущерб оценили в 1 000 000 рублей.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали хозяина. Выяснилось, что пенсионер ранее уже имел проблемы с законом. Теперь ему предстоит ответить за неудачную попытку избавиться от мусора.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По статье за умышленное уничтожение имущества путем поджога мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока же он задержан, а полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.