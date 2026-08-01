В Петербурге пьяница поджег дверь квартиры бывшей жены, в которой были дети

Во время поджога квартиры бывшей жены в ней находились двое детей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Бытовой конфликт в Мурино едва не обернулся трагедией. 30 июля 30-летний таксист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому на Воронцовском бульваре и поджег дверь квартиры, где жила его бывшая жена. В этот момент внутри находились три человека, включая двоих несовершеннолетних детей.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Статья, по которой возбуждено дело, – покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Это одна из самых тяжких статей Уголовного кодекса. Если вину докажут, таксисту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Пока он находится под стражей, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.