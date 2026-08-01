Родственники убитой в Сербии петербурженки собирают деньги на ее кремацию

Перед смертью девушка сообщила подруге, что собирается отдохнуть в одном из местных клубов. Фото: личная страница в соцсетях

Близкие убитой в Сербии 27-летней петербурженки Людмилы Турковой открыли сбор средств на кремацию и возвращение праха в Россию. Общая сумма, необходимая семье, составляет около 8000 евро. В перевод на российские рубли общая сумма сбора составит примерно 800 тысяч рублей. В неё входят кремация и подготовка тела в Белграде (1500 евро), урна (200 евро), оформление документов с апостилем и переводом (300 евро), транспортировка праха в Россию (500-700 евро), а также захоронение или колумбарий в Петербурге (1000 евро) и памятник с табличкой (2000 евро). Кроме того, семья планирует поминки на 20-30 человек (1500 евро), а ещё 500 евро заложено на непредвиденные расходы.

– Мы выражаем признательность каждому, кто окажет поддержку и поможет в этот трудный момент, – написали близкие погибшей в соцсетях.

Людмила прилетела в Белград 23 июля. Спустя два дня, 25 июля, она перестала выходить на связь. Перед исчезновением девушка рассказала подруге, что собирается в один из ночных клубов сербской столицы. Вечером 30 июля в районе Падинска-Скела в пригороде Белграда обнаружили чемодан с телом светловолосой женщины. На место прибыли криминалисты, началось расследование. По данным сербских СМИ, задержан гражданин Турции, возможно причастный к убийству. Подробности следствия пока не раскрываются.