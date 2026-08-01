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НовостиОбщество1 августа 2026 13:28

Семь пожаров ликвидировали в Ленобласти за сутки

В тушении пожаров участвовал 61 спасатель, в лесу искали людей 9 специалистов
Дарья ЧАУС
Ежедневно привлекаются десятки спасателей для тушения пожаров и писков потерявшихся в лесу.

Ежедневно привлекаются десятки спасателей для тушения пожаров и писков потерявшихся в лесу.

За минувшие сутки подразделения областного пожарно-спасательного гарнизона реагировали на девять оперативных событий. Семь из них – пожары, два – поисково-спасательные работы в лесном массиве. К ликвидации возгораний привлекался 61 человек личного состава и 15 единиц техники, спасен один человек. На поиски в лесу выезжали 9 специалистов и 2 единицы техники.

В МЧС России напомнили о важных правилах, которые помогут избежать трагедии:

– Обязательно сообщайте близким о своем маршруте и времени возвращения, особенно в лесу. Следите за исправностью пожарных извещателей.

В ведомстве также рекомендовали не пренебрегать сигнализацией в домах – вовремя сработавший датчик может спасти жизнь. Летний сезон традиционно напряженный для спасателей: жара и сухая погода повышают риск возгораний, а любители лесных прогулок часто забывают об элементарных мерах безопасности. Именно поэтому каждое дежурство – это и борьба с огнем, и поиски заблудившихся, и напоминание о том, что спасатели готовы прийти на помощь круглосуточно.