Шнурову вернули любимого надувного гуся, украденного после концерта в Пскове

Гуся вернули подкидным способом.

Сергей Шнуров ликует – его знаменитый надувной гусь, талисман группы «Ленинград», вернулся. Птицу подкинули прямо в Санкт-Петербурге. Об этом музыкант радостно сообщил 1 августа в своих соцсетях. По его словам, похитители действовали в состоянии алкогольного опьянения, но в итоге все же решили вернуть пернатого.

– По итогу Гусь к нам вернулся. Его подкинули в Санкт-Петербурге. Спасибо всем, кто переживал за него, как я. Со всяким бывает. По пьяни люди его забрали, но в конце концов он все-таки здесь. И сегодня он прилетел в Волгоград, – написал Шнуров.

Напомним, гусь пропал после концерта «Ленинграда» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Во время выступления надувная птица находилась на трибуне, но позже ее унес неизвестный мужчина. Момент похищения попал на видео. Шнуров тогда эмоционально призвал вернуть талисман, признавшись:

– Он с нами был полтора года, я его любил, как своего кота.

Полиция начала проверку по заявлению представителей группы. И как видно, обращение музыканта сработало. Уже сегодня гусь вместе с коллективом прилетел на гастроли в Волгоград – целый и, судя по тону Шнурова, абсолютно прощенный.