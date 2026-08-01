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НовостиПроисшествия1 августа 2026 15:19

В Петербурге девушка ранила ножницами парня, думая, что он украл ее сумочку

В центре Петербурга девушка ранила ножницами парня, думая, что он украл её сумочку
Дарья ЧАУС
Девушка задержана после того, как проткнула ножницами парня, пытавшегося вернуть ей сумочку.

Девушка задержана после того, как проткнула ножницами парня, пытавшегося вернуть ей сумочку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 1 августа Невский проспект у метро «Гостиный двор» стал местом курьезного, но кровавого конфликта. Двое прохожих, по данным правоохранителей, находились в состоянии алкогольного опьянения, когда 22-летняя девушка случайно уронила свою сумочку. Находившийся рядом 19-летний парень поднял вещь и протянул владелице, но вместо благодарности получил несколько ударов маникюрными ножницами в ягодицу. Очевидно, девушка решила, что молодой человек пытался ее обокрасть.

Пострадавшего оперативно госпитализировали с непроникающими ранениями. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал подозреваемую. В пресс-службе ведомства подтвердили:

– Правонарушительница была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Теперь чрезмерно бдительной гражданке придется объяснять следователям, почему она решила, что парень, вернувший ей вещь, – грабитель.