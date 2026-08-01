В Петербурге девушка ранила ножницами парня, думая, что он украл ее сумочку

Девушка задержана после того, как проткнула ножницами парня, пытавшегося вернуть ей сумочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 1 августа Невский проспект у метро «Гостиный двор» стал местом курьезного, но кровавого конфликта. Двое прохожих, по данным правоохранителей, находились в состоянии алкогольного опьянения, когда 22-летняя девушка случайно уронила свою сумочку. Находившийся рядом 19-летний парень поднял вещь и протянул владелице, но вместо благодарности получил несколько ударов маникюрными ножницами в ягодицу. Очевидно, девушка решила, что молодой человек пытался ее обокрасть.

Пострадавшего оперативно госпитализировали с непроникающими ранениями. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал подозреваемую. В пресс-службе ведомства подтвердили:

– Правонарушительница была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Теперь чрезмерно бдительной гражданке придется объяснять следователям, почему она решила, что парень, вернувший ей вещь, – грабитель.