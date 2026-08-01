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НовостиПроисшествия1 августа 2026 17:06

Две школьницы на электросамокате сбили женщину у ТЦ в Петербурге и скрылись

Пострадавшая попала в больницу, но позже смогла мирно урегулировать ситуацию с родителями одной из девочек
Юлия СТАЛИНА
Врачи диагностировали у женщины множественные ушибы.

Врачи диагностировали у женщины множественные ушибы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге две школьницы на электросамокате сбили женщину возле торгового центра «Фиолент» на Ленинском проспекте, после чего скрылись с места происшествия. Об этом сообщает 78.ru.

По словам пострадавшей Евгении, подростки примерно 13-14 лет наехали на нее со спины, когда она шла по тротуару. А после школьницы уехали с места ЧП.

После происшествия помощь пострадавшей оказал только один прохожий. Позже Евгению госпитализировали в больницу на улице Костюшко.

сПереломов и повреждений суставов удалось избежать, однако из-за травмы ей больно наступать на ногу. По предварительной оценке медиков, на восстановление потребуется около недели.

Позже петербурженке удалось найти мать одной из школьниц. Женщина оплатила лечение дочери пострадавшей, после чего стороны решили урегулировать конфликт мирным путем. Из-за этого Евгения отказалась от дальнейших претензий к семье подростка.