Экс-солист Little Big Антон Лиссов попал в больницу и обратился к фанатам

Артисту удалили миндалину за неделю до концерта.

Антон Лиссов, известный по группам Jane Air и Little Big, вышел на связь с поклонниками из больничной палаты. Музыкант записал видеообращение, в котором рассказал о перенесенной операции и поделился своим состоянием.

– Привет, дорогие друзья. Я знаю, что вы меня потеряли. Со мной все в порядке. У меня удалили распухшую миндалину с папилломой, которая была не очень хорошая. Вот, но все уже позади, – рассказал Лиссов.

По его словам, в среду его обещают выписать, а уже в субботу он планирует отработать концерт. Голос музыканта пока звучит с трудом, но он уверен, что быстро восстановится. Антон также призвал подписчиков внимательнее относиться к здоровью и не откладывать визиты к врачам, если что-то беспокоит.

– Если вас беспокоит что-то по здоровью, сходите лишний раз проверьтесь. Лучше это предотвращать прямо на корню, – добавил он.

Сейчас музыкант коротает время в больнице за чтением – под рукой оказалась подшивка писем Булгакова.