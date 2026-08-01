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НовостиПроисшествия1 августа 2026 20:10

Завершены поиски пропавших на рыбалке троих детей

Школьники 11, 12 и 13 лет заблудились у лесного озера и не смогли вернуться домой
Дарья ЧАУС
Трое несовершеннолетних детей потерялись в лесу после рыбалки.

Трое несовершеннолетних детей потерялись в лесу после рыбалки.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области благополучно завершились поиски трёх подростков, отправившихся на рыбалку и пропавших в лесном массиве. Дети 11, 12 и 13 лет решили порыбачить на лесном озере в районе железнодорожной станции Назия, но не рассчитали силы и заблудились.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти сообщили:

– На их поиски отправились члены ПСО Шлиссельбурга Аварийно-спасательной службы. Вскоре они обнаружили «потеряшек». Никто из детей не нуждается в медицинской помощи.

Сейчас жизни и здоровью школьников ничто не угрожает. Спасатели напоминают: отправляясь в лес, даже недалеко от дома, важно брать с собой заряженный телефон и предупреждать близких о маршруте.