Завершены поиски пропавших на рыбалке троих детей

Трое несовершеннолетних детей потерялись в лесу после рыбалки. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области благополучно завершились поиски трёх подростков, отправившихся на рыбалку и пропавших в лесном массиве. Дети 11, 12 и 13 лет решили порыбачить на лесном озере в районе железнодорожной станции Назия, но не рассчитали силы и заблудились.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти сообщили:

– На их поиски отправились члены ПСО Шлиссельбурга Аварийно-спасательной службы. Вскоре они обнаружили «потеряшек». Никто из детей не нуждается в медицинской помощи.

Сейчас жизни и здоровью школьников ничто не угрожает. Спасатели напоминают: отправляясь в лес, даже недалеко от дома, важно брать с собой заряженный телефон и предупреждать близких о маршруте.