Уголовное дело возбудили после гибели двух детей в пожаре в Петербурге

Соседи рассказали, что из окон квартиры шел густой дым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Трагедия произошла 2 августа в квартире на Будапештской улице. Спасатели прибыли на место вызова, однако помочь детям уже не смогли. Соседи рассказали, что из окон квартиры шел густой дым.

- В результате пожара погибли двое детей, женщина госпитализирована. Причина возгорания пока неизвестна, ее установят в ходе следствия, - следует из сообщения.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия. Предстоит установить, что стало причиной возгорания и можно ли было предотвратить трагедию.