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НовостиОбщество2 августа 2026 16:32

Парашютист прыгнул с высотки на севере Петербурга в День ВДВвидео

Мужчина приземлился благополучно
Регина МАРИНЕЦ
День ВДВ в России традиционно отмечают 2 августа.

День ВДВ в России традиционно отмечают 2 августа.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Парашютист прыгнул с высотного здания в жилом комплексе «Чистое Небо» на севере Петербурга. Очевидцы сняли его полет на видео и опубликовали в соцсетях.

Мужчина приземлился благополучно, за его спуском наблюдали десятки человек. Ночью 2 августа видео появилось в сети с подписью:

- Одна из традиций на День ВДВ.

В комментариях мнения разделились. Одни пытались угадать, с какого именно корпуса на Комендантском проспекте стартовал парашютист. Другие обсуждали, оправдан ли такой риск.

День ВДВ в России традиционно отмечают 2 августа. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, встречи ветеранов и показательные выступления. В Петербурге десантники собираются в парках, гуляют с флагами и в тельняшках. Также существует народная примета, что после 2 августа вода в водоемах становится холоднее и купаться уже не стоит.

Парашютист на севере Петербурга

Видео: t.me/Komenda24