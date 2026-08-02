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НовостиОбщество2 августа 2026 17:59

Умер Павел Еськов, петербургский художник

На 46-м году жизни умер Павел Еськов, художник из Петербурга
Регина МАРИНЕЦ
Павел Еськов родился в Ленинграде в 1981 году.

Павел Еськов родился в Ленинграде в 1981 году.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

30 июля ушел из жизни живописец Павел Еськов. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

- Еськову было 45 лет. О времени и месте прощания объявят дополнительно, - следует из сообщения.

Павел Еськов родился в Ленинграде в 1981 году. Окончил Академию художеств имени Репина. С 2009 года являлся членом Санкт-Петербургского союза художников.

В его творчестве соединялись академический подход и импрессионистическая манера. Художник писал пейзажи, натюрморты, портреты. Особенно известны его работы с видами Петербурга. Картины Еськова находятся в частных собраниях коллекционеров из России, Китая, Англии и США.

За свою жизнь художник участвовал более чем в 100 выставках. Был лауреатом ряда профессиональных конкурсов. Также занимался педагогической деятельностью - передавал свой опыт молодым художникам.